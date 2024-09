Conforto acessível: veja carros automáticos 'baratos' com até 5 anos de uso

Para quem não tem receio de encarar um possível problema no câmbio, considere o Focus Fastback ou o hatch. São carros excelentes, mas com a ressalva do problemático Powershift.

A parte boa é que são baratos pelo que entregam - por isso, vale considerar a compra.

Mas, se a compra for racional e sem erros, você pode encarar o HB20, modelo com manutenção barata, ótima liquidez e baixa desvalorização.

