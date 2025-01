VW Taos 2026: desvendamos como será o SUV repaginado que virá ao Brasil

Em meados do ano passado, a imprensa argentina noticiou que o Volkswagen Taos produzido por lá não receberia a reestilização de meio ciclo de vida. No entanto, a engenharia da marca em São Bernardo do Campo (SP) segue avaliando protótipos com a mudança no visual do SUV médio.

Flagras recentes confirmam que o SUV que será vendido no Brasil seguirá o design do modelo comercializado nos Estados Unidos, que é produzido no México - atualmente é a Argentina que produz o modelo destinado ao mercado brasileiro.