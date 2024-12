Toyota mais barato do Brasil deixará de ser vendido em 2025; veja detalhes

Lançado em 2018 no Brasil e carro mais barato da marca, o Toyota Yaris não será mais comercializado no mercado local em 2025. No entanto, hatch e sedã seguirão sendo produzidos para atender outros mercados da América do Sul, como a Argentina. A montadora repetirá o que já fez com o Etios.

Já que o Brasil não irá mais comercializar os Toyota Yaris e Yaris Sedã, as linhas de produção da fábrica de Sorocaba (SP) ganham espaço produtivo para a fabricação do Yaris Cross, que estreará no mercado brasileiro até junho de 2025.

A partir de janeiro, o Toyota mais barato no Brasil até a chegada do Yaris Cross será o Corolla GLi, que é vendido por R$ 154.490.