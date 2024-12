Toyota Yaris Cross atrasa e lançamento será no meio de 2025; veja detalhes

Apontamos aqui neste espaço no dia 8 de novembro que a Toyota tinha iniciado a produção em pré-série do novo Yaris Cross. No entanto, seu lançamento no mercado brasileiro foi postergado para junho.

O modelo estreará com motores 1.5 aspirado e câmbio CVT e também com o 1.5 Hybrid Flex - será o SUV mais barato do mercado com a tecnologia HEV. Os preços devem partir de R$ 130 mil e chegar aos R$ 180 mil.

O Toyota Yaris Cross brasileiro será idêntico ao modelo comercializado na Tailândia, mantendo sua boa lista de itens de série que incluem seis airbags, controles de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com assistência ABS e EBD.