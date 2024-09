Primeiros carros híbridos da Fiat já são produzidos em MG; veja detalhes

O sistema híbrido leve de 12 volts da Stellantis fará par com o motor 1.0 Turbo Flex de 130 cv de potência e torque de 20,4 kgfm. Não haverá mudanças nos números de potência e torque. O câmbio também será o automático CVT que simula sete marchas.

O sistema Bio-Hybrid leve (MHEV) é um dispositivo elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Ele é capaz de fornecer energia elétrico, gerando torque adicional para o motor térmico e ainda carregando a bateria de 12 Volts.

O sistema MHEV de Pulse e Fastback melhorará o desempenho dos modelos nas acelerações, ajudando a reduzir o consumo.

Fiat Fastback Impetus Hybrid terá sistema MHEV de 12 Volts Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O sistema também contribuirá para que o motor atenda o Programa Proconve L8, que terá como foco a redução de gases orgânicos não metanos (Nmog) e óxidos de nitrogênio. Como as marcas terão que reduzir as emissões do escapamento, o motor elétrico ajudará a esquentar o catalisador por meio de uma resistência, ajudando que ele sai da fase fria catalítica para a catálise dos gases, sem ter que depender do motor a combustão.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.