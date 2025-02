GWM Wey 07: desvendamos o SUV de luxo chinês que chega ao Brasil em 2025

O GWM Wey 07 é um modelo híbrido plug-in que associa um motor 2.0 turbo a gasolina com dois elétricos. Juntos eles fornecem 516 cv de potência e torque de 95,1 kgfm. O SUV tem câmbio DHT de dupla embreagem que tem duas marchas físicas, o restante das relações são gerados pelo motor elétrico.

No padrão europeu WLTP, ele tem autonomia de 180 km no modo elétrico, a combinada é de 1.200 km. No Brasil, no padrão PBEV do Inmetro, ela deve ser de 100 km no modo elétrico e 1.000 km no combinado. O GWM Wey 07 tem conjunto de baterias com 44,5 kWh de capacidade.

O SUV tem 5,15 metros de comprimento, 3,05 m de distância de entre-eixos, 1,98 m de largura e 1,80 de altura. O GWM Wey 07 tem capacidade para levar seis ocupantes, que são distribuídos em três fileiras de dois assentos - sendo que as duas primeiras contam com bancos individuais.

GWM Wey 07 tem três fileiras de bancos com dois assentos cada Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O SUV tem a dianteira com capô bem paralelo ao chão e conjunto ótico duplo com luzes bem finas horizontalidades iluminadas por LED. O para-choque tem a grade fechada como em modelos elétricos, com a logo da Wey em destaque. A entrada de ar fica na parte inferior, tomando conta de quase toda a dianteira.

De lado, o Wey 07 tem linha com vincos bem acentuados na parte inferior da portas e molduras dos para-lamas estampadas na lataria. O protótipo flagrado pela coluna tem rodas de liga de 20".