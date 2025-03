Peugeot 208 e 2008 terão novo motor híbrido da Fiat em 2026; veja detalhes

Protótipo Peugeot 208 T200 Hybrid Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Embora o sistema permitisse incremento de 4 cv de potência e 1 kgfm de torque, o foco do sistema MHEV não é o desempenho, mas sim a melhoria da eficiência no consumo e a redução das emissões de CO2. O motor elétrico, apesar de não adicionar força ao conjunto, contribui para aliviar a carga do propulsor térmico, favorecendo a economia de combustível. Todo esse processo ocorre de forma automática.

O gerenciamento do motor multifuncional é feito pelo módulo de comutação DBSM, que controla a conexão, separação e operação das duas baterias. Seguindo as orientações da central eletrônica, o sistema ajusta a carga para garantir o melhor desempenho energético.

Protótipo Peugeot 2008 T200 Hybrid Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O motor multifuncional substitui o alternador e o de partida convencional. Ele opera de duas formas: como alternador inteligente, recarrega as baterias; já no modo neutro, quando as baterias estão carregadas, mantém o fornecimento de energia elétrica ao veículo.

Assim como nos modelos da Fiat, os Peugeot 208 e 2008 GT terão o sistema associado ao motor 1.0 Turbo Flex 200, ligado ao câmbio CVT e que simula sete marchas. As potências seguem 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, com torque de 20,4 kgfm não importando qual combustível.