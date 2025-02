Citroën Basalt terá mudanças na linha 2026; veja o que já sabemos

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Em termos de itens de série, seguirá a versão Feel 1.0, saindo de fábrica com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, quadro de instrumentos digital com tela de 7", central multimídia com tela de 10", entre outros itens.

A lista de segurança inclui quatro airbags (dois frontais e dois laterais), freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade assistente de partida em rampa, sistema de fixação de cadeirinha infantil Isofix, cinto de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, entre outros equipamentos.

O SUV cupê da marca francesa conta com 4,34 metros de comprimento, 2,01 m de largura, 1,58 m de altura e 2,64 m de distância de entre-eixos. O porta-malas leva até 490 litros de bagagens.

O vão livre em relação ao solo do Citroën Basalt é de 18 centímetros. O ângulo de entrada fica 20,5° e o de saída fica em 28°.