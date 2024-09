SUV elétrico mais barato? O que já sabemos sobre novo lançamento da BYD

Para ter preço mais em conta, o BYD Yuan Pro abre mão de itens de tecnologia ADAS. A lista de equipamentos de segurança conta com seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema Isofix de fixação de cadeirinha infantil, entre outros equipamentos.

Em relação aos itens de conforto e convivência, o BYD Yuan Pro vem com ar-condicionado digital, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos, alarme, rodas de liga de 17", central multimídia com tela giratória, bancos revestido em material sintético, freio de estacionamento eletrônico, função Auto Hold, carregador por indução, chave presencial, entre outros itens.

Imagem: Júlio Max

O SUV chegará para atuar no segmento de compactos. Ele conta com 4,31 metros de comprimento, 1,83 m de largura, 1,67 m de altura e 2,62 m de distância de entre-eixos.

O motor elétrico do BYD Yuan Pro oferece 177 cv de potência e torque de 29,6 kgfm. Com bateria de 45,1 kWh, a autonomia no ciclo chinês (CLTC) é de 401 km. No padrão brasileiro do Inmetro, ela deve ficar na casa dos 280 km com uma carga completa de bateria.

