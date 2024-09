COB, Ministério do Esporte, ANJL e IBIA debatem integridade no esporte

A importância da integridade no esporte brasileiro e no mercado de apostas esportivas foi tema de reunião entre o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e a International Betting Integrity Association (IBIA), na última semana.

No encontro, que ocorreu no Ministério, em Brasília, foi discutido o atual cenário no Brasil, em meio ao processo de regulamentação das casas de apostas, considerando também as experiências internacionais sobre o tema.

Os participantes destacaram os principais desafios e sugestões de medidas para evitar manipulações de resultados, que prejudicam tanto as modalidades esportivas quanto as bets.