SPA e credenciados planejam os próximos passos da regulamentação

Na primeira segunda-feira de setembro (2), uma reunião ocorreu entre representantes dos laboratórios de certificação de jogos, credenciados pelo Ministério da Fazenda, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) em Brasília.

O objetivo do encontro foi discutir a homologação de sistemas, plataformas e jogos dentro do que foi definido pela regulamentação das apostas online no Brasil, além de alinhar as expectativas para o que vai acontecer nesse mercado a partir de 2025.

Alinhamento de expectativas entre SPA, Serpro e laboratórios

Durante a reunião, que se estendeu por todo o dia 2 de setembro, o Serpro apresentou o Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), que será utilizado para monitorar e garantir a conformidade das casas de apostas licenciadas.