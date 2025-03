Teremos em breve um relatório sobre comportamento dos apostadores no Brasil

- As casas de apostas compartilham os dados por API (Application Programming Interface, que pode ser traduzido como: Interface de Programação de Aplicação). O sistema de apostas é conectado com o nosso sistema e nós temos recebido essas informações por API. A gente ainda está com algumas questões técnicas nessa passagem de dados, e ainda estamos fazendo ajustes. Mas o meu comprometimento aqui, publico, é que, se tudo der certo, no final do primeiro trimestre, a gente deve vir ao público com um relatório sobre o comportamento dos apostadores no Brasil.

Apostas devem ser vistas como entretenimento

O secretário aproveitou o tema para reforçar que as apostas esportivas devem ser consideradas entretenimento e comparou com outra atividade para ilustrar.

- A ideia é ter quantos são os apostadores, quanto apostam em média, quanto perdem em média, e acho que isso, inclusive, é pedagógico para mostrar que, de fato, as pessoas perdem dinheiro. Objetivamente, a nossa expectativa é que as pessoas perdem dinheiro com apostas, porque é um entretenimento. Mal comparando, é o que eu falo, é sempre como você ir a um parque de diversão. Quando você vai ao parque de diversão, se você acha que é legal fazer as coisas que estão lá dentro, você gasta um dinheiro, faz aquilo e vai embora. Eventualmente, você vai levar um ursinho? Eventualmente. Mas a ideia é, você vai gastar dinheiro para fazer aquilo que, para você, é um entretenimento. As apostas são a mesma coisa.

Régis reforçou o compromisso de ter dados detalhados sobre as apostas no Brasil.

- Então, a gente quer, sim, fazer um relatório mesmo, público, transparente, sobre o setor. Só não dá para fazer ainda, porque temos ajustes técnicos a serem feitos e eu acho que faz sentido a gente consolidar um tempo um pouco maior também. Por isso, o meu objetivo é esperar finalizar o primeiro trimestre, juntar essas informações, estruturar de uma forma clara e transparente as mais relevantes e sair com o relatório aqui.