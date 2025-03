Faremos o que for necessário para a proteção do consumidor, alerta Régis Dudena

- A verdade é que assim, a gente monitora esse monitoramento. E aqui o que a gente viu é que nos pareceu muito mais moderno do ponto de vista regulatório. Ao invés de você simplesmente impor tempo determinado ou valor determinado, dadas as discrepâncias entre apostadores, é você impor que ele identifique quem é esse apostador.

Mesmo com um monitoramento ativo, a SPA é questionada regularmente se isso é o suficiente para auxiliar os apostadores e apostar com responsabilidade. E na visão do secretário, é necessário ainda uma maior divulgação.

- As nossas campanhas iniciais ainda são campanhas restritas do Ministério da Fazenda, mas a gente tem pensado uma campanha para fazer uma divulgação do nosso ponto de vista, de o que é a aposta e, sobretudo, essa canalização para as apostas autorizadas. Uma conscientização, um, de mostrar para a população o que é, então isso, de que a aposta é entretenimento e é jeito de perder dinheiro, caso você queira se entreter com isso. E dois, que se ela for fazer isso, que vá para uma casa autorizada, porque é o único lugar que ela vai ter uma garantia de proteção de direitos e garantia da sua saúde, da saúde financeira e da saúde mental. Então, e além disso, nós temos também lá nessa mesma portaria de jogo responsável um dever das casas de apostas de nos ajudar nessa divulgação.

Foco em proteger o apostador

Mesmo com as principais medidas do Jogo Responsável já em prática, o secretário Régis Dudena sabe que se necessário, o governo fará atualizações para proteger o apostador.

- Nós temos um monte de coisas que estão na portaria e que a gente já está começando a monitorar, vendo se está dando certo, vendo se as respostas são aquelas esperadas. Em geral, os nossos resultados até agora, que ainda são muito incipientes, muito no início, mas parece que os controles estão surtindo efeito. Mas se não tiverem, a gente vai avançar, a gente vai fazer o que for necessário para fazer com que a proteção, sobretudo dos apostadores e da economia popular, se dê. - reforça o secretário.