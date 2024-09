Giovanni Rocco Neto é o novo Secretário Nacional de Apostas Esportivas

Foi publicado no Diário Oficial da União, a nomeação de Giovanni Rocco Neto como novo Secretário Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, secretaria ligada ao Ministério do Esporte.

A portaria foi assinada por Rui Costa, Ministro da Casa Civil, e publicada no dia 2 de setembro de 2024. Essa é mais uma das medidas oficiais do governo no do esforço de regulamentação das apostas esportivas no país.

Com a nomeação, Giovanni Rocco Neto toma posse da secretaria nesta quarta-feira, 4, e dará início às funções estabelecidas para o cargo em julho deste ano, quando o presidente Lula assinou o decreto que criou a nova pasta dentro do Ministério do Esporte.