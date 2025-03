bet.bet anuncia Léo Foguete como novo embaixador da marca

“Estávamos em busca de uma personalidade que representasse o DNA da bet.bet: jovem, autêntico, popular e com um grande poder de engajamento. E o Léo une tudo isso. Ele tem uma conexão real com os fãs, além de uma trajetória inspiradora, que está em total sintonia com os nossos valores. Temos a certeza de que essa parceria nos tornará ainda mais fortes e proporcionará experiências inesquecíveis para todos os nossos clientes”, afirma Junior Guerra, diretor de marketing da instituição, em exclusivo ao UOL Apostas.

Sobre o cantor

Nascido em Petrolina (PE), Léo Foguete tem 21 anos e já se destaca entre os grandes nomes da nova geração do forró. Em novembro de 2024, sua carreira decolou: ele saiu do anonimato para conquistar o topo das paradas com o hit “Última Noite”, uma colaboração com o cantor Nattan.

Com o EP “Obrigado Deus”, que liderou o Spotify Brasil, Léo consolidou sua popularidade no cenário musical. Ex-ajudante de pedreiro, ele se tornou um símbolo de superação, talento e carisma.

Atualmente, é artista exclusivo da Vybbe, uma das maiores produtoras do país, e já coleciona parcerias com nomes de destaque, como Ana Castela, Zé Vaqueiro, Manu Bahtidão e Luan Pereira.



“Hoje me junto à bet.bet, uma marca que, assim como eu, vive de emoção, conexão e atitude. Essa parceria chegou no momento perfeito, justamente quando estamos acelerando meus projetos e levando minha música para mais gente. Com esse apoio, vou poder turbinar ainda mais meu trabalho – nos palcos, nas redes e em tudo que vier pela frente. Juntos, vamos dobrar a emoção da galera, misturando música, entretenimento e aquela vibe única que só a bet.bet tem. Agradeço pela confiança e podem esperar muita coisa boa por aí!”, celebra o cantor.

Sobre a bet.bet

Fundada em 2024, a bet.bet é uma empresa regulamentada no mercado de apostas esportivas e cassino online, comprometida com a segurança e o “Jogo Responsável”.