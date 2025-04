EstrelaBet reforça posicionamento com campanha "Efeito Estrela"

A EstrelaBet, uma das principais casas de apostas online do Brasil, lança a campanha institucional “Efeito Estrela”, que reforça o novo posicionamento da marca: mais tecnológica, ágil e centrada na experiência do jogador. A ação marca o início de uma nova fase da empresa, com forte presença em canais de TV, mídia digital, OOH (Out of Home) e parcerias com influenciadores.

A campanha foi desenvolvida pela house da EstrelaBet em parceria com a agência DRUID Creative Gaming e as produtoras Sweet Filmes e Jamute. O conceito central parte da ideia de que pequenas ações, impulsionadas pela tecnologia, são capazes de transformar a jornada do usuário de forma rápida e significativa.

O filme principal retrata experiências imersivas em realidade aumentada, evidenciando como o “Efeito Estrela” amplia o impacto de cada interação na plataforma. Para dar vida a campanha, o set de filmagem utilizou técnicas avançadas, como braços robóticos e sistemas de motion control (Kambô), que garantem precisão cinematográfica e movimentos coreografados.