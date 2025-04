IBJR anuncia a entrada de quatro novas operadoras de apostas associadas

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) completa dois anos em 2025 consolidando sua posição como a principal representante do mercado regulamentado de apostas. E para reforçar seu compromisso contínuo com o combate às operações ilegais e a promoção do jogo responsável, a entidade anunciou a chegada de quatro novas associadas: Alfa bet, BetBoom, Betnacional e EstrelaBet, todas elas de grande relevância para o segmento de apostas esportivas no Brasil.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

“Estamos muito felizes com a chegada dessas novas associadas ao quadro da entidade, o que para nós é um sinal importante do trabalho que vem sendo realizado pelo IBJR ao longo destes dois anos de sua existência, como também da união do setor em prol de um mercado regulado e responsável”, afirma Fernando Vieira, diretor-executivo do IBJR.