Jogos com geradores randômicos são legais no Brasil, esclarece secretário da SPA

- Os jogos que as empresas autorizadas disponibilizam, eles são certificados por um laboratório habilitado pelo Ministério da Fazenda. Nós temos aqui, hoje, seis laboratórios internacionalmente reconhecidos que fazem esses processos de certificação. Esses laboratórios, eles vieram ao Ministério da Fazenda, cumpriram todos os requisitos, ganharam uma habilitação para eu dizer, eu reconheço a sua certificação. As empresas, os agentes operadores de apostas têm que submeter esses jogos a esses laboratórios. O laboratório certifica e ele coloca, e aí como me permita a tecnicidade como advogado, ele coloca uma espécie de lacre dizendo, esse jogo, desse jeito, está cumprindo as regras. E basicamente o que que é? Que ele seja, de fato, randômico com resultados aleatórios. Então, a gente autorizado para tal, tanto o sistema, a plataforma dele, quanto cada um dos jogos disponibilizados, tem que ser certificado. E nesta portaria diz o que um jogo online precisa ter para ele poder ser ofertado, e que, para que que ela serve, sobretudo, para orientar o laboratório que olha para os jogos e diz, tá, esse jogo aqui cumpre as regras brasileiras, se ele tiver um agente autorizado, ele pode ser ofertado no Brasil.

Outra informação necessária para destacar sobre os jogos de cassino online é o RTP (Return To Player), o que poderia ser traduzido como, Retorno para o Jogador. Informação disponível nos jogos de cassino online. Com essa porcentagem, o apostador sabe, antes de fazer as apostas, quanto aquele jogo dá de retorno em 100 jogadas, como explica o secretário.

- Os agentes operadores normalmente operam para gerar essa sensação de ganho, eles operam acima de 85%. O número da maioria dos jogos é algo entre 92% e 95% que você tem normalmente de retorno. O que que isso significa? Que a cada 100, você perde 5, né? Você está sendo remunerado, a casa de aposta é remunerada em 5 a cada 100, né? Então, se você computar o que eu perdi e misturar isso com o que eu apostei, você gera uma distorção no número. Então, os números que a gente vê que variam aqui de unidades até dezenas, no limite até centenas de bilhões, o que acontece é isso, está cada um olhando para um lugar desse número, né? Tem gente olhando para quanto você depositou, tem gente olhando para quanto você apostou, tem gente olhando para quanto você perdeu, e aí cada um desses, obviamente, vai ser um dimensionamento.

Apostador deve utilizar bets reguladas

O secretário ainda destacou que a imagem do jogo Fortune Tiger muitas vezes foi utilizada por jogos fraudulentos.

- A grande verdade é que a skin do jogo foi utilizada para fraude. Então, quando todo mundo me perguntava, o jogo do tigrinho é legal? Eu falava, essa resposta é impossível de dar, porque não existe o jogo do tigrinho. Você tem um jogo, chamado Fortune Tiger, que é um gerador randômico de resultados que, com as adaptações necessárias, pode ser disponibilizado no Brasil. Agora, se for um emulador de resultados distorcido, que gera fraudes, não, ele não pode. Então, essa é um pouco a diferença.