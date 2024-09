Jogo Responsável: Rafael Ávila aponta "um longo caminho"

“Os atendentes bem preparados saberão identificar falas e comportamentos do usuário que possam indicar que é um usuário que precisa de ajuda, já fazendo uma intervenção precoce e apresentando as ferramentas do jogo responsável”.

A experiência no SOS Jogador faz com que Rafael conheça características dos apostadores. Para ele, os operadores devem deixar de lado preconceitos e estereótipos ao lidar com quem sofre do jogo patológico.

“É importante sair do ‘viciado metafórico’ e lembrar que são pessoas precisando de ajuda. Outra coisa muito importante é preparar seu time para lidar com questões sensíveis, considerando a alta presença de ideação suicida em pessoas com problemas relacionados ao jogo”, explica.

Regulamentação é o melhor caminho para o mercado de apostas brasileiro

As apostas esportivas e, consequentemente, a regulamentação no Brasil são, com frequência, alvo de críticas. Casos de pessoas que sofrem com o jogo patológico são utilizados para tirar a credibilidade do mercado.

Enquanto uma parte da população segue contra a regulamentação das apostas no Brasil, Rafael enxerga como um passo importante, inclusive, para que as pessoas tenham ainda mais conhecimento sobre o setor.