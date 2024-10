Lista das casas de apostas legais no Brasil após outubro

Na lista, há 93 empresas com respectivamente 205 bets (marcas), após atualização feita no final do dia 02. Conheça as bets legais para operar no Brasil até o final de dezembro deste ano.

Imagem: Adobe Stock

Bets legais no Brasil: Lista oficial da Fazenda

0001 Kaizen Gaming Brasil, operadora da Betano

0002 SPRBTBR Ltda, operadora da Superbet , Magicjackpot e Luckydays

, Magicjackpot e Luckydays 0003 MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing Ltda, operadora da Rei do Pitaco e Pitaco

0004 Ventmear, detentora da marca SportingBet e Betboo

0005 Big Brazil, detentora da marca Caesar’s e JogaBet

0006 Grupo NSX, operadora da Betnacional , Mr. Jack e Pagbet

, Mr. Jack e Pagbet 0007 Apollo Operations LTDA, responsável pela KTO

0008 Simulcasting Brasil Som e Imagem, detentora da marca Betsson

0009 Galera Gaming Jogos Eletrônicos, operadora da Galera Bet

0010 F12 do Brasil Jogos Eletrônicos, responsável pelas marcas F12.bet, Luva.bet e Brasil bet

0011 Blac Jogos, operadora da Sportybet

0012 EB Intermediações e Jogos, operadora da EstrelaBet

0013 Betfair Brasil, operadora da Betfair e PokerStars

0014 OIG Gaming, responsável pela 7Games, Betao e R7

0015 NVBT Gaming, operadora da Novibet

0016 Seguro Bet, operadora da casa SeguroBet

0017 Gamewiz Brasil, responsável pelas marcas ijogo, fogo777, p9, 9f, 6r e bet.app.

0018 HS do Brasil, detentora da marca da bet365

0019 Aposta Ganha Loterias, operadora da casa Aposta Ganha

0020 Futuras Apostas, operadora da Brazino777 no país

0021 Sorento Bay, detentora das marcas Betway, Jackpot City e Spin Palace

0022 H2 Licensed, operadora da H2Bet e SeuBet

0023 SC Operating Brazil, operadora da Vbet e Vivaro

0024 CDA Gaming, operadora da Casa de Apostas e Betsul

0025 Fast Gaming, detentora da BetFast.io, Faz1bet e Tivobet

0026 Lucky Gaming, responsável pelas marcas 4play e Pagol

0027 Groove Eagle e Gestão de Bens, detentora das marcas Estadium, Joganho e Oten

0028 Suprema Bet, operadora da Suprema.bet, MaximaBet e XPGames

0029 Betesporte Apostas Online, detentora das marcas BetEsporte e Lance da Sorte

0030 King Panda Group, operadora da marca KingPanda

0031 Boa Lion, detentora da marca LeoVegas e Royal Panda

0032 Betspeed, operadora da BetSpeed

0033 Levante Brasil, operadora da Sorte Online e Lottoland

0034 Digiplus Brazil Interactive detentora da ArenaPlus

0035 Pixbet Soluções Tecnologicas, operadora da Pixbet, FlaBet e BetdaSorte

0036 Lema Administração e Participações, empresa responsável pela Rio Jogos, LottoMaster e betagora

0037 Hope Gaming, operadora da PlayPix e Dupoc

0038 BetBr Loterias, operadora da BetBR, Apostou e b1.bet

0039 Gorillas Group do Brasil, operadora da Bet Gorillas

0040 EA Entretenimento e Esportes, operadora da BateuBet

0041 Track Gaming Brasil, operadora da BetWarrior

0042 Sortenabet Gaming Brasil, detentora das marcas SorteNaBet, Bet Fusion e pimile

0043 Bell Ventures Digital, responsável pela Bandbet e VivaSorte

0044 Brilliant Gaming, operadora da marca Afun

0045 Foggo Entertainment, responsável pelas marcas Blaze e JonBet

0046 Ana Gaming Brasil, detentora da marca Bet7K no Brasil

0047 7MBR, operadora das marcas Cbet, Vertbet e Dashboard Fund

0048 UPBet Brasil, detentora das marcas UPBETBR, 9d e Wjcasino

0049 Enseada Serviços e Tecnologia, operadora das marcas Betmotion e Apostou Ganhou

0050 Alfa Entretenimento, detentora da marca Alfa.Bet

0051 Select Operations, responsável pela marca MMABet

0052 B3T4 International Group, detentora da Bet4

0053 Sabiá Administração, operadora das marcas BR4Bet, GoldeBet e lotogreen

0054 A2FBR, operadora das marcas Bolsa de Aposta, Fullbet, BetBra, Pinnacle, MatchBook e Verdinha

0055 BetBoom detentora da marca Betboom

0056 Tropicalize Bet, operadora das marcas BetFive, Sportsbet.io, B2X, JetBet, SorteBet e Pinbet

0057 Aposta 1, responsável pelas marcas Apostamax e Aposta 1

0058 Jogo Principal, responsável pelas marcas InplayBet, GingaBet e QGBet

0059 Skill on Net, operadora das marcas Bacana Play e Play Uzu

0060 World Sports Technology, responsável pela marca BetCopa

0061 AF Tecnologia e Soluções Financeiras, operadora da marca Aposta365

0062 RR Participações e Intermediações de Negócios, detentora das marcas multibet e acelerabet

0063 GGR7 Lazer, Pagamentos e Participações, responsável pelas marcas Play7, Zedocash e Bankbet

0064 Fortuna Diversões Eletrônicas, detentora das marcas Amabet, BetFortuna e Fortuna Play

0065 FC Entretenimento Esportivo, operadora da marca LampionsBet

0066 Responsa Gamming Brasil, responsável pelas marcas Responsa, Joga Limpo e Odd Fair

0067 SPE Unica Bet, detentora das marcas Única Bet, Claro Bet e Bicho no Pix

0068 Lindau Gaming Brasil, operadora das marcas FazoBetAí, oleybet e betpark

0069 Meridian Gaming Brasil SPE, responsável pela marca Meridianbet

0070 Laguna Serviços e Tecnologia, operadora da NossaBet, Spin365 e Mundifortuna

0071 Atlantis Comercio Eletronio e Software House, detentora das marcas MetBet, EsportivaBet e MetGol 100%

0072 Estadox, responsável pelas marcas Tropino e Anima Bet

0073 Vanguard Entretenimento Brasil, operadora das marcas Esporte 365, Bet Aki e Jogo de Ouro

0074 WK Negocios e Finanças, detentora das marcas GeralBet e Betinha

0075 Zona de Jogo Negocios e Participacoes, operadora das marcas Zona de Jogo, ApostaOnline e OnlyBets

0076 Logame do Brasil, responsável pelas marcas Logame, LogFlix e Liderbet.

0077 Sevenx Gaming, operadora da marca Bullsbet

0078 VL Intermediação em Vendas Online, detentora das marcas Elisa.bet, Pagamentos.bet e Lotoaposta

0079 ZeroumBet Plataforma Digital responsável pelas marcas Davbet e playbonds

0080 Betbet Soluções Tecnologicas, operadora da marca Bet.Bet

0081 Defy, detentora da marca 1xbet, 1xcassinos e Apuesta360

0082 Olavir LTDA, responsável pela marca Rivalo

0083 Hilgardo Gaming, operadora da marca A247

0084 Brand Force Mastery, detentora das marcas Lumosbet, Receba.com e Latinbet

0085 Sistema Lotérico de Pernambuco, operadora das marcas MC Games, MonteCarlosbet e MonteCarlos

0086 Cash for Pay, responsável pelas marcas Betmillion, Betsat e ApostaTudo

e ApostaTudo 0087 ZBet, detentora das marcas ZBet, XBet e KBet

0088 Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas, operadora das marcas Big Win Free, Puskas Bet e Cibet

0089 G2 Negócios Digitais, detentora da marca GRXBet

0090 BRX Gaming SA, responsável pelas marcas BRX Gaming e Ricobet

0091 Amplexus Corporation LTDA, operadora da marca Parimatch

0092 Nexus International LTDA, detentora das marcas Megaposta, Betex e Lanistar

0093 JBD Comunicação e Tecnologia LTDA, responsável pelas marcas Marjosports, Hanzbet e Chegou Bet

Critérios para a aprovação para a licença

Alguns critérios para as empresas operadoras de casas de apostas terem a licença para operar no Brasil são necessários. Elas precisam cumprir os requisitos estabelecidos na Portaria SPA/MF nº 827, publicada em 21 de maio de 2024.