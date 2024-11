Psicóloga Fernandinha Albuquerque é nova embaixadora da Betsul

“É com alegria que chego ao time da Betsul. Como psicóloga, me sinto muito feliz em atuar em uma empresa que se preocupa com o entretenimento responsável. Hoje em dia, é importante contar com a presença de um profissional que trate deste tema tão sensível, necessário e, sobretudo, atual. Venho para agregar à equipe incrível da sua Bet de Norte a Sul!”, declarou Fernandinha.

É importante conscientizar para uma experiência saudável

Com mais de 20 anos de carreira, Fernandinha Albuquerque é reconhecida por sua atuação na TV e nas redes sociais, onde tem mais de um milhão de seguidores. A psicóloga também ressalta a importância de entender as apostas esportivas como um entretenimento.

“Vejo esse momento como uma chance de conscientizar e ajudar os jogadores a terem uma experiência saudável nos jogos online. Enquanto psicóloga, percebo como é fundamental falarmos sobre responsabilidade nas apostas, e acredito que essa parceria permitirá um diálogo aberto sobre como transformar essa prática em uma atividade divertida, sem que se perca o controle”, esclareceu a psicóloga ao UOL Apostas.

Acesso a recursos que incentivem escolhas conscientes e seguras

Com o anúncio da profissional, o compromisso com o Jogo Responsável segue no centro das operações da Betsul, já que torna a plataforma a primeira casa de apostas a contar com uma psicóloga como embaixadora.