EstrelaBet e FUMEC firmam parceria inédita para Jogo Responsável no Brasil

Em uma iniciativa pioneira no mercado brasileiro, a EstrelaBet firmou parceria com a Universidade FUMEC, de Minas Gerais, para reforçar práticas de jogo responsável e apoiar jogadores com transtorno do jogo.

A empresa, uma das maiores do país no segmento de apostas esportivas, iniciou as tratativas com a FUMEC no começo de 2023 e lançou o serviço em novembro de 2024. O projeto se destaca por oferecer suporte psicológico gratuito aos clientes da EstrelaBet e utilizar análises preditivas para identificar comportamentos que possam sinalizar alguma necessidade de intervenção.

Entenda como funciona o programa

Em entrevista exclusiva para o UOL Apostas, Fellipe Fraga, Chief Business Officer (CBO) da EstrelaBet, explica que o programa começa com a identificação dos jogadores em risco por meio de canais de atendimento como e-mail, chat e telefone, que estão disponíveis sete dias por semana na plataforma.