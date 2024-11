Governo combate canais de Youtube que divulgam lucros fáceis

Através da Secretaria Nacional de Apostas e Desenvolvimento Econômico do Esporte (SNAEDE), o Ministério do Esporte está analisando aumentar o controle sobre plataformas online que oferecem serviços de apostas ilegais no Brasil.

Segundo o órgão, pesquisas que possuem riscos razoáveis em mais de 53 contas e 25 canais da plataforma de vídeo YouTube contêm conteúdos relacionados a apostas que não deveriam existir.

Giovanni Rocco, secretário da SNAEDE, comentou sobre o processo de construção de credibilidade durante o jogo, em que é vendida uma falsa esperança de que as pessoas podem jogar e vão lucrar.