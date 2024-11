Especialista fala sobre o impacto das bets no patrocínio do futebol brasileiro

Rafael Zanette, consultor em marketing esportivo e especialista no setor de apostas, com passagens por clubes como Avaí, Atlético Mineiro e Cruzeiro e pela casa de apostas EstrelaBet, comentou como o fenômeno das casas de apostas tem ajudado no crescimento de um mercado que já estava em expansão.

“O futebol brasileiro como um todo tem crescido em termos de receita. Hoje temos clubes que chegam na casa de um bilhão de faturamento, como o Flamengo, Corinthians e Palmeiras, e o patrocínio de casas de apostas ajuda nessa questão”, explica, em declarações exclusivas para o UOL Apostas.

Historicamente, o patrocínio de clubes de futebol no Brasil era dominado por empresas nacionais ou multinacionais que viam no futebol uma oportunidade de visibilidade e aproximação com o público.

Casos icônicos, como a parceria entre a Parmalat e o Palmeiras na década de 90 ou a da Unimed com o Fluminense, marcaram uma época onde o vínculo com o clube ia além do financeiro, criando uma identidade duradoura com os torcedores.

“Um patrocínio quando bem feito, bem estruturado, tende a gerar bons frutos. Temos casos muito importantes no futebol brasileiro, como da Parmalat e agora da Crefisa no Palmeiras, Kalunga no Corinthians, Unimed no Fluminense, LG no São Paulo. São empresas que ficaram por muito tempo e o patrocínio fez muita diferença para estas empresas”, disse Zanette.

“O futebol tem uma característica, e no Brasil ainda mais, que é o intangível. Temos uma paixão que não tem preço e muitas vezes esse patrocínio se torna intangível, e isso é algo muito importante para uma marca, uma empresa”, completa.