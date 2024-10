"Temos uma legislação moderna capaz de criar um ambiente seguro"

A regulamentação está ficando tão apertada que o mercado brasileiro pode não ser competitivo para as maiores bets do mundo?

Atualmente, creio que o mercado ainda é muito interessante para grandes operadores. Claro que o aumento da tributação pode fazer as empresas repensarem o interesse no mercado brasileiro. Todavia, no cenário atual, diversas empresas grandes de fora do Brasil já requisitaram a autorização para explorar as apostas no Brasil.

Você vê riscos de que a regulação crie barreiras para a entrada de pequenas e médias operadoras no mercado brasileiro?

Certamente, o valor altíssimo da outorga criou essa barreira de entrada, bem como as exigências de diretoria e de normas regulamentares. Hoje, é praticamente impossível que uma empresa de pequeno ou médio porte tenha capacidade para explorar o setor de forma adequada.

Como a regulamentação pode impactar os clubes de futebol, que têm se beneficiado do patrocínio de casas de apostas?

No primeiro momento, teremos casas que patrocinam times e que não terão autorização. Nesse caso, os times terão que adotar condutas para interromper o patrocínio. Por outro lado, com a regulamentação estabilizada, os times podem continuar se beneficiando do patrocínio das casas regulamentadas.