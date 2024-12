Betsul aposta em preparo e atendimento para se destacar no mercado regulado no Brasil

“Desde a primeira assinatura do ex-presidente Temer em 2018 até a nossa inauguração a gente vem trabalhando de forma muito séria, muito comprometida com a regulamentação. Quando começaram a subir as primeiras portarias, fazíamos comitê no escritório para ler ponto a ponto, entender o que nós já tínhamos e o que não, como a gente ia trabalhar para se enquadrar, para cumprir todas as regulamentações”, completou a executiva.

Betsul se preparou para a regulamentação desde o início da operação

Desde o lançamento da Betsul, durante a Copa América de 2019, a empresa buscou estruturar seus processos para atender aos requisitos de uma regulamentação que ainda estava em construção. Andréia explica que essa visão antecipada permitiu à Betsul se destacar no mercado.

“Desde 2019, a gente vem buscando parceiros regulamentados que estariam aptos para uma regulamentação, que cumprissem todas as exigências, parceiros que realmente entregassem confiabilidade nas análises de dados. Montamos todos os processos da Betsul desde o atendimento, meios de pagamento, ouvidoria, jogo responsável”, conta.

Esse esforço trouxe resultados concretos, como a conquista do selo RA1000 do Reclame Aqui, um marco no setor. “Nós somos a primeira bet a ter o selo do Reclame Aqui. Ficamos três anos cumprindo todos os indicadores para o selo do RA1000. E a gente só conseguiu depois de três anos porque, até então, todo mundo olhava para uma bet com certa descredibilidade”, explica Andréia.

Esse compromisso com a seriedade também se reflete na adoção de tecnologias avançadas para proteger os clientes. Desde sua fundação, a Betsul utiliza ferramentas de verificação de identidade (KYC) que impedem cadastros de menores de idade, CPFs nulos ou irregulares.