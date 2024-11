IBJR lança manifesto “Pra jogar, tem que ter regra”

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) apresentou um manifesto, nesta segunda-feira (04/11), intitulado “Pra jogar, tem que ter regra”. No documento, é reforçada a importância do Jogo Responsável e da regulamentação das casas de apostas no Brasil. A partir de 1 de janeiro de 2025, as bets terão novidades na sua regulamentação, que já teve início desde outubro deste ano. O Instituto afirma, através deste manifesto, a importância da regulamentação e ratifica o apoio para garantir a segurança e a saúde do apostador.

Com uma campanha publicitária de peso, o IBJR exalta a legalidade das apostas no país e comemora a regulamentação com transparência, sempre preocupada em resguardar a segurança e a saúde dos apostadores. No manifesto, a entidade que aponta representar 75% do mercado brasileiro de apostas, ressalta algumas mudanças essenciais que ocorrerão a partir do primeiro dia do próximo ano, como o reconhecimento facial e a adequação de métodos de pagamento.

Parceria Internacional

Também é destacado o trabalho em conjunto com a entidade International Betting Integrity Association (IBIA), incluindo compartilhamento de informações para a detecção de atividades suspeitas através de uma ferramenta de inteligência artificial e cruzamento de dados. Isto tudo tem se concretizado em ações efetivas contra a manipulação de resultados esportivos.