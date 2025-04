Há jeito certo de limpar o ânus? Sim, e é mais simples do que muitos pensam

Lenço umedecido é melhor?

Usar lenços umedecidos pode ajudar a melhorar a higiene na região, mas pessoas com alergia devem evitar aqueles com muita fragrância. Utilizar papel higiênico um pouco molhado também é melhor para limpar e diminuir o atrito com a pele.

Papel higiênico umedecido é melhor para tirar resíduos microscópicos. O ânus é uma região com muitas pelinhas e a higiene fica melhor e com menos trauma do que com ele seco.

A má higiene prolongada pode causar problemas crônicos na região. Entre as complicações, a pessoa pode apresentar dermatites intensas, em que as feridas aumentam conforme há mais coceira. Além de dificultarem identificações de eventuais lesões mais graves no local, incluindo cânceres.

*Com reportagem de junho de 2022