Por que tomar café da manhã após as 9 horas eleva risco de diabetes tipo 2

Pesquisadores resolveram analisar a relação entre o horário da primeira refeição do dia com o desenvolvimento do diabetes 2, que é quando o corpo não consegue utilizar adequadamente o hormônio que metaboliza a glicose ou essa substância não é produzida em quantidade suficiente.

Segundo estudo publicado no periódico International Journal of Epidemiology, tomar café da manhã depois das 9 horas aumentou em 59% o risco de desenvolver a doença. O grupo foi comparado com as pessoas que comiam antes das 8 horas.

Como o estudo foi feito e os resultados

Os pesquisadores acompanharam 103.312 mil pessoas na França. Os participantes registravam a ingestão de comidas e bebidas, além de marcar os horários de cada refeição.