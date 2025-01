Comer perto da hora de dormir engorda mesmo ou é mito?

Outra diferença é que, principalmente após as 22h, o consumo de alimentos aumenta a acidez gástrica, o que pode retardar a digestão das gorduras e a queima de ácidos graxos. Isso não apenas favorece a má digestão, podendo causar refluxo gastroesofágico, mas também pode contribuir para o ganho de peso.

Durval Ribas Filho, presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), explica que os principais hormônios envolvidos no ganho de peso devido a refeições tardias são a insulina, a glicose e o cortisol. "Quando há consumo de carboidratos simples, por exemplo, ocorre a liberação de insulina, que estimula o armazenamento de gordura por promover um estado anabólico. Já o cortisol, conhecido como um hormônio que favorece o ganho de peso, tende a aumentar em jantares tardios, o que pode interferir na qualidade do sono e, consequentemente, alterar os hormônios que regulam fome e saciedade", afirma.

"Vale alertar ainda que carboidratos simples, refinados e açúcares consumidos antes de dormir promovem picos de insulina, sobrecarregando as células do pâncreas e, a médio e longo prazo, aumentam o risco de pré-diabetes e diabetes", completa Ribas Filho.

Rotina ideal

Em grandes cidades, a rotina corrida contribui significativamente para hábitos alimentares inadequados, como a omissão do café da manhã e o adiamento de refeições ao longo do dia, especialmente do jantar, que muitas vezes ocorre após as 21h. Para a nutricionista Laís Murta, doutoranda no departamento de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, essa prática faz com que o corpo sinta a necessidade de compensar a falta de nutrientes durante o dia, resultando em refeições noturnas mais calóricas.

De acordo com Murta, o ideal é fazer a última refeição até quatro horas antes de dormir, ou seja, para quem se deita entre 22h e 23h, o recomendado é jantar antes das 19h. Além disso, ela destaca a importância de manter refeições noturnas mais leves, permitindo que o corpo não precise realizar um processo digestivo intenso na hora de dormir.