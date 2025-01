Azitromicina: para que serve, quando usar e quais as contraindicações

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - FIOCRUZ) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Cynthia França Wolanski Bordin, farmacêutica e professora adjunta das Faculdades de Farmácia, Enfermagem, Odontologia e Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com mestrado em Tecnocologia Química e doutorado em Ciências da Saúde; Luciana Canetto, diretora e secretária-geral do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia em São Paulo), farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP), especialista em Saúde Pública pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e em Gestão Pública pela Unimpe (Universidade Metodista de Piracicaba) e Bruno Spadoni, professor auxiliar de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da PUC-PR. Revisão técnica: Bruno Spadoni/Amouni Mourad, assessora técnica do CRF-SP.

