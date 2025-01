Complicações fatais: por que o CFM quer banir o PMMA no Brasil

O CFM (Conselho Federal de Medicina) apresentou hoje (21) à Anvisa um documento pedindo o banimento do PMMA (polimetilmetacrilato) no Brasil, conforme adiantado mais cedo pelo UOL. O componente plástico é usado por indústrias na fabricação de lentes, na odontologia, em procedimentos ortopédicos e ganhou espaço na indústria estética para preenchimento da pele, visando aumentar o volume de glúteos, coxas, rosto e outras partes do corpo.

O que aconteceu

No documento entregue à Anvisa, o CFM defende a proibição do uso de PMMA como preenchedor cosmético no Brasil, devido aos graves riscos associados à substância. Complicações como granulomas, inflamações crônicas, hipercalcemia e insuficiência renal estão entre os problemas relatados. Essas reações podem surgir logo após a aplicação ou até mesmo anos depois, frequentemente exigindo cirurgias complexas que resultam em danos permanentes e desfigurantes para os pacientes.

Os granulomas, por exemplo, são formações inflamatórias duras e dolorosas que podem ocorrer em qualquer momento após a aplicação. Essas reações tornam-se especialmente problemáticas porque o material se fixa irreversivelmente nos tecidos saudáveis, dificultando ou impossibilitando sua remoção sem causar lesões extensas.