Parto e pílula: o que é preciso observar para evitar AVC em mulheres

Após 10 anos sem modificações, a American Heart Association e a American Stroke Association, ambas nos Estados Unidos, atualizaram as diretrizes para prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) com foco em cuidados preventivos e estilo de vida. Entre as novidades do documento, publicado em outubro de 2024 na revista especializada Stroke, estão as orientações para evitar derrames em mulheres e instruções em relação ao tratamento intra-hospitalar para pacientes com AVC isquêmico e hemorrágico.

O AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e tem um impacto importante em países de baixa e média renda, onde os sistemas de saúde muitas vezes não estão equipados para prevenir, diagnosticar ou tratar de maneira eficaz essa condição. Segundo as novas diretrizes, mais da metade dos AVCs são considerados evitáveis.

Dentre os principais fatores de risco estão hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes e obesidade, que contribuem significativamente para o aumento das complicações. No Brasil, cerca de 1,5% da população sofre AVC a cada ano, segundo a Estatística Cardiovascular 2023 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além disso, estima-se que aproximadamente 2 milhões de brasileiros vivam com sequelas, sendo que a condição é mais prevalente entre pessoas com mais de 60 anos.