Personal, calistenia e funcional: as tendências fitness no Brasil para 2025

Apostar em treino com personal, fazer exercícios ao ar livre e adotar a calistenia no dia a dia estão entre as principais tendências fitness dos brasileiros para 2025. A conclusão é do levantamento anual Worldwide Fitness Trends, do ACSM (Colégio Americano de Medicina Esportiva), publicado na edição de novembro/dezembro do periódico ACSM's Health & Fitness Journal.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores ouviram milhares de clínicos, estudiosos e profissionais da indústria fitness. No Brasil, 1.728 experts da indústria responderam à pesquisa, sendo 69% deles com mais de dez anos de experiência no setor.