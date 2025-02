Como a calistenia ajuda a definir o corpo? É melhor que musculação?

Mas é possível usar outros recursos para aumentar a intensidade e dificuldade dos movimentos na calistenia, como controle e variação do movimento, ângulo, amplitude. Por exemplo, a flexão de braços pode ser feita com apoio dos joelhos no chão (nível fácil), mas também com as pernas elevadas em uma superfície (o que torna o exercício mais difícil).

Musculação x calistenia: tem diferença no desenvolvimento muscular?

Embora a calistenia use o peso do corpo como resistência, o uso de técnicas de controle de movimento e amplitude pode permitir ganhos significativos de força e definição. Quando realizada com progressões adequadas, a calistenia permite alcançar resultados semelhantes aos da musculação, com o benefício adicional de desenvolver habilidades funcionais, como equilíbrio e coordenação.

O melhor não é enxergar ambas como atividades que competem entre si, mas sim como complementares. Enquanto a musculação permite trabalhar com cargas específicas para desenvolver força e hipertrofia, a calistenia adiciona uma dimensão funcional ao treino, promovendo controle corporal, mais força funcional e mobilidade.

A calistenia complementa a musculação ao trabalhar músculos estabilizadores e movimentos multiarticulares que nem sempre são ativados na musculação. Isso pode contribuir para um shape mais equilibrado e resistente, ajudando inclusive na melhora do desempenho físico em geral.

*Com informações de reportagens publicada em 18/09/2019 e 08/11/2024