Low Pressure Fitness: técnica da 'barriga negativa' afina mesmo a barriga?

Ao praticar o LPF, o indivíduo causa um estresse no músculo, o que leva a uma adaptação de crescimento [da musculatura abdominal], se houver aporte nutricional. Então, como a prática poderia induzir a uma diminuição de tamanho da circunferência? Leonardo Carvalho, profissional de educação física.

Mas como a técnica trabalha o reajuste postural e melhora do tônus muscular, o praticante pode ter a sensação de que o abdome está mais para dentro e a cintura mais fina.

Não se trata, assim, de uma perda de gordura — o que é, de fato, insignificante durante as sessões de LPF. "Uma musculatura mais forte 'segura' melhor o abdome, impedindo a ptose abdominal, que seria a projeção dos órgãos internos para a frente", explica Leonardo Vidal Andreato, profissional de educação física, doutor em ciências do movimento humano e professor da Universidade do Estado do Amazonas.

A correção postural também ajuda a "empurrar" o abdome para dentro, o que leva à aparência de uma menor circunferência abdominal. Essa estratégia de perspectiva visual é usada, inclusive, por atletas de fisiculturismo em suas provas, a fim de criar a ilusão de uma cintura mais fina e alcançar uma melhor performance.

Emagrecer exige mais