Fazer exercícios em jejum ajuda a queimar gordura e emagrecer?

Muitas pessoas adeptas do treino em jejum argumentam que fazer atividade física sem ter se alimentado antes do exercício tornaria a queima de gordura mais eficiente e aumentaria a formação de músculos. Em tese, o corpo seria obrigado a usar a gordura no lugar do açúcar para manter os níveis de energia durante a atividade. Mas será que isso acontece?

Serve para emagrecer?

Imagem: Getty Images

Nos exercícios aeróbicos, como correr, nadar ou andar de bicicleta, a queima de gordura a partir do jejum só acontece quando se atinge uma alta intensidade, com o acompanhamento correto.