6 táticas para turbinar o treino abdominal e deixar a barriga tanquinho

Para ter intensidade, nem sempre é preciso colocar carga no exercício. No caso do abdome, é essencial aumentar a distância angular para deixar o treino intenso. Para isso, tire partes do corpo do contato com o solo. "No abdominal reto, por exemplo, não adianta tirar apenas os ombros do chão, é preciso tirar o meio das costas para dar sobrecarga no abdome", explica Gentil. Outra tática é usar bancos reclináveis para graduar e aumentar os desafios com maiores amplitudes. Lembre-se: a ideia é fadigar o músculo.

3. Aposte em abdominais tradicionais

Imagem: iStock

Exercícios simples, como a prancha, o abdominal reto, o infra e o bicicleta são eficientes e trabalham bem a região. E por não ter "malabarismo" fica mais fácil para você entender o movimento que o músculo faz em cada um desses exercícios e executá-los da melhor maneira e com boa amplitude.

4. Não conte repetições

Use como fator delimitador de cada série a fadiga muscular no exercício. Ou seja, execute o movimento até a falha (o momento em que você não consegue realizar mais nenhuma repetição), descanse e depois repita a série conforme orientação do seu professor.