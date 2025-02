'Agora vai?': repórter testa cinco modalidades para fugir da musculação

Preço: R$ 60/aula (pode mudar de acordo com a localidade)

Grau de dificuldade: 5

Nível de suor: 5

A experiência: A proposta da aula é que os exercícios de ioga sejam feitos em uma sala aquecida a 40ºC. Segundo eles, isso ajuda a deixar as articulações mais lubrificadas e a liberar toxinas do corpo. Ela começa com exercícios leves de alongamento até chegar no flow, uma sequência de movimentos em repetições. Termina com uma meditação.

Posso dizer com convicção que esse não é o exercício ideal para mim. A sala quente e fechada me deu sensação de claustrofobia, tive dificuldade de respirar e não tinha nada que me fizesse relaxar. O calor é insuportável (para mim) e acredito que seja indicado para quem já saiba algo de ioga (não é meu caso).

Mal conseguia entender um exercício e a sequência já tinha mudado. Não consegui nem acompanhar, nem relaxar e nem curtir —mas fiquei dentro da sala até o fim.

Race Bootcamp

Race Bootcamp Imagem: Fernando Alves/ Divulgação

Preço: R$ 65/aula (pode mudar de acordo com a localidade)

Grau de dificuldade: 4

Nível de suor: 4

A experiência: A proposta do Race Bootcamp é misturar o treino aeróbico com o de força, alternando entre blocos de corrida e funcional em um intervalo de uma hora. Ao final, cada aluno terá passado três vezes pela corrida e três vezes pelo funcional, em intervalos que duram de 4 a 7 minutos.