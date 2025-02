Abdominais não resolvem 'barriga de chope'; o que fazer então?

Por que é tão difícil perder gordura?

Imagem: iStock

Com o envelhecimento, ocorre uma redução na produção de hormônios como a testosterona (nos homens) e a progesterona (nas mulheres), que são importantes para queima de gordura e ganho de massa muscular.

Além disso, hábitos adquiridos ao longo da vida, como sedentarismo, alimentação inadequada, consumo de álcool, estresse e sono de baixa qualidade, dificultam a perda de peso.

Uma rotina agitada, com trabalho, cursos, cuidados com os filhos e outros compromissos, muitas vezes toma o tempo que seria destinado ao treino. Além disso, o estresse e a ansiedade podem levar ao consumo de alimentos calóricos, como doces e fast food, como uma forma de lidar com emoções negativas.

Muita gente acredita que exercícios abdominais resolvem a barriga saliente, mas isso não é verdade. Embora os abdominais ajudem a fortalecer a musculatura abdominal, a verdadeira causa de uma barriga saliente está na fraqueza dessa musculatura, que faz com que o abdome e as vísceras se projetem para frente. Ou seja, o abdominal não ajuda a queimar gordura abdominal, mas a posicionar a barriga corretamente.