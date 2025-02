Esportes na água para espantar o calor, fortalecer o corpo e ter bem-estar

Mais radical, a canoagem promete diversão para toda a família Imagem: David Madison/Getty Images

Canoagem

É um esporte mais radical que abrange um conjunto de modalidades. O rafting é uma delas e tem um espírito mais divertido (e molhado) do que a canoagem de velocidade e a oceânica.

De forma geral, a canoagem é habitualmente praticada em grupos, com percursos de 4 km ou mais, dependendo do local e do nível dos participantes.

Vários clubes oferecem as aulas, cujos benefícios são semelhantes aos do remo. A diferença é que os treinos podem ser mais leves, de acordo com a turma.

Em relação às primeiras imersões, o barco é estável e o instrutor orienta os alunos sobre como utilizar o remo, normas de segurança e outras informações para o passeio.