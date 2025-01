7 dicas para conseguir fazer barra fixa, exercício completo e desafiador

Como fazer?

Encontre uma barra horizontal (ou uma barra baixa) que esteja em torno da altura dos quadris ou um pouco abaixo

Segure a barra com as mãos em uma largura um pouco maior que a largura dos ombros, com as palmas voltadas para cima ou para baixo (dependendo da variação que você escolher)

Deite-se no chão com os pés no solo e o corpo inclinado para trás, mantendo uma linha reta da cabeça aos pés

Puxe seu peito em direção à barra, mantendo os cotovelos próximos ao corpo. Durante o movimento, concentre-se em apertar as escápulas e ativar os músculos das costas e braços

Abaixe-se lentamente até os braços ficarem estendidos, mantendo o controle do movimento.