Barata tem cheiro? Por que algumas pessoas sentem, e outras não?

Falando em Barata: alguém aqui sente o "cheiro" das baratas? Eu sempre senti, descobri recentemente que é uma "habilidade" que nem todo mundo tem. -- Alex ? (@alexvegano) October 24, 2022

Afinal, barata tem cheiro?

Sim, mas é sentido apenas por alguns. O motivo que faz com que apenas algumas pessoas sintam o cheiro das baratas é específico: quem percebe esse odor tem um gene que codifica um quimiorreceptor que identifica a trimetilamina, ou TMA.

Cheiro específico. A trimetilamina é uma molécula característica do cheiro da barata —e também do cheiro de comida podre e peixe em decomposição, por exemplo.

Mutação explica fenômeno. Pessoas que têm esse gene sentem o cheiro de barata. Já aqueles que não conseguem senti-lo, têm uma mutação nesse gene específico, que o inativa.

Influência do DNA. Um estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences e divulgado pela revista Galileu em 2019 reforça que as pessoas sentem cheiros distintos de acordo com o DNA. Ou seja, o código genético tem impacto em como cada um percebe —ou não— determinados odores, como é o caso das baratas.