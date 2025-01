O que acontece no seu corpo se você parar de comer açúcar

Os especialistas ressaltam que se a pessoa quer iniciar o processo de forma mais sutil, pode fazer a substituição do açúcar refinado (branco, que temos na cozinha) por frutas, xilitol, açúcar de coco, canela e stévia.

O que a sua saúde ganha com menos açúcar

Quando se limita o consumo diário de produtos ultraprocessados, como refrigerantes e sucos de caixinha, chocolate, bolos industrializados, biscoitos etc., e mesmo aquela colher extra de açúcar do cafezinho, os benefícios para a saúde logo aparecem. Confira alguns dos já observados pelos cientistas:

Perda de peso sustentável

Imagem: iStock

Uma recente revisão de estudos publicada pelo periódico American Journal of Clinical Nutrition confirmou as evidências de que o excesso de açúcar (100 g/dia), especialmente o derivado de bebidas açucaradas, aumenta a gordura no corpo, enquanto sua remoção da dieta emagrece.