3 melhores exercícios para definir peitorais, segundo Arnold Schwarzenegger

3. Pesado no crucifixo

Quanto ao crucifixo com halteres, não se atenha a pesos leves. "Como você vai 'crescer' usando 5 kg? Pegue algo mais pesado. Você ficará surpreso com o quanto pode suportar. Eu costumava começar com halteres de 30 kg para minha primeira série de 15 repetições", relembrou Schwarzenegger sobre seus tempos de atleta.

Treinos de peito que valem para costas

A chave é se esforçar sempre, mesmo em exercícios que são considerados mais difíceis para você. No modelo de treinamento a seguir, a técnica utilizada por Arnold Schwarzenegger é a pirâmide decrescente, diminuindo o número de repetições a cada série e aumentando a carga. Você deve fazer cada um dos treinos uma vez na semana, com ao menos um dia de descanso entre eles (o A na segunda-feira e o B na quinta-feira, por exemplo). Mas não se esqueça que o acompanhamento profissional é fundamental.

TREINO A