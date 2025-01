Bebeu mais do que devia? Guia rápido para sobreviver à ressaca

Remédio para o fígado funciona?

Tomar remédio para o fígado antes ou depois de beber é inútil, segundo os especialistas. "Não existe nada provado em estudos científicos que valha a pena fazer isso. O ideal é se ater à quantidade de álcool de acordo com a bebida que está ingerindo", afirma Mônica.

Outro engano é achar que, quando se é jovem, a ressaca é mais leve. Mas a idade não tem tanta interferência nos efeitos do excesso. "Tem a ver com o sistema de metabolização do álcool pelo organismo. As enzimas digestivas, principalmente as que temos no estômago e no fígado, variam de pessoa para pessoa", explica a diretora da SBH.

Segundo Viana, pessoas mais velhas tendem a tomar mais medicamentos, como por exemplo para hipertensão ou diabetes. Isso leva a uma sobrecarga do fígado, responsável por metabolizar esses remédios. "Por isso, a gente tende a ver um pouco mais desses efeitos deletérios do álcool nos indivíduos mais idosos", completa.

Em resumo, essas são as medidas que ajudam a aliviar os sintomas da ressaca:

Procure repousar e até dormir.