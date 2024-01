O que acontece no seu corpo quando você está de ressaca

Converse com seu farmacêutico de confiança para que ele possa indicar medicamentos isentos de prescrição que aliviam a dor de cabeça, dores musculares e enjoo (analgésicos, antiácidos e antieméticos, por exemplo).

Evite a automedicação, especialmente com o paracetamol, porque ele não combina com álcool e pode sobrecarregar ainda mais o seu fígado, prejudicando-o.

Fontes: Edmundo Lopes, coordenador da Área Assistencial de Gastroenterologia do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e professor titular da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina do Recife/Centro de Ciências Médicas da UFPE; Leonardo Fazzio Marchetti, médico do Programa de Ações Integradas para a Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade, responsável técnico pelo Caps-AD de Sertãozinho (SP), e diretor clínico do Hospital Santa Tereza (Ribeirão Preto); Rafael Mendonça Rey dos Santos, médico de família e comunidade e professor da disciplina de medicina de família da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC-PR. Revisão médica: Edmundo Lopes.

