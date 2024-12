Cansa rápido? Veja 7 truques para evoluir na corrida de forma segura

Imagem: iStock

Se você só fizer treinos iguais (sempre correr 30 minutos a 8 km/h na esteira, por exemplo), vai chegar um momento em que seu corpo irá se adaptar a esse esforço e deixar de evoluir. Então, conforme for ganhando experiência, é muito importante variar as atividades ao longo da semana.

Você pode investir em treinos intervalados (em que alterna curtos períodos correndo em alta velocidade com pausas para descanso); adicionar subidas no seu percurso; fazer rodagens em ritmo moderado e com distância maior do que está acostumado, por exemplo.

"Para combinar todas essas atividades de forma proveitosa, é importante ter a orientação de um profissional. Ele vai ajudar a determinar o volume (distância) e intensidade (velocidade) de cada treino ao longo da semana, de modo que você ganhe condicionamento sem sobrecarregar demais o corpo", explica Rodrigo Lobo, profissional de educação física formado pela USP (Universidade de São Paulo) e sócio diretor da Lobo Assessoria Esportiva.

5. Invista em exercícios de força

Músculos fortes ajudam a absorver o impacto das passadas e proteger as articulações. Portanto, além dos treinos de corrida, procure encaixar na sua planilha ao menos duas sessões por semana de exercícios de fortalecimento. Pode ser musculação, treinamento funcional, pilates, crossfit.