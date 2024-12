Sempre tem ressaca forte? Sua genética pode ser a culpada

Dificuldade para respirar

Ok, mas então todo mundo que tem uma ressaca brava possui um gene (ou mais) alterado? Não é bem assim. Independente da configuração do seu DNA, a ressaca surge quando a concentração de álcool no sangue alcança determinado volume (0,11% a 0,12%). Os sintomas, porém, só aparecem quando essa quantidade começa a se reduzir —cerca de 6 a 8 horas depois da bebedeira.

A diferença é que, no caso de quem tem uma predisposição pessoal à intolerância ao álcool, esses sintomas geralmente surgem de forma mais intensa. "Eles podem surgir ainda durante o consumo, mesmo que em pequenas quantidades", afirma o médico.

Por que é importante saber?

Porque é possível se planejar e tomar decisões de forma mais assertiva sobre a sua rotina —algo que vem fazendo cada vez mais parte da rotina de autocuidado das pessoas. "Estar ciente dessa intolerância é importante para melhorar nossa qualidade de vida e evitar passar por situações desconfortáveis e até que possam colocar a saúde em risco", avalia o especialista.

Em muitos casos, a avaliação clínica com um especialista já pode detectar alguma possível sensibilidade ao álcool. Mas, em casos específicos, como quando há mais indivíduos na família com o mesmo problema, pode ser interessante realizar a análise genética para elucidar o quadro completo. "Um clínico geral ou gastroenterologista pode avaliar o quadro geral de sintomas e oferecer as orientações", diz o médico.