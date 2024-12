Bacon, linguiça e até peito de peru podem elevar risco de hipertensão

Entre os grandes consumidores de carnes processadas, observou-se uma maior incidência de hipertensão arterial. "Também avaliamos a ingestão de carnes vermelhas, mas não encontramos essa relação", comenta a autora do estudo, a enfermeira Michelle Izabel Ferreira Mendes, da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais.

Segundo Maria del Carmen Bisi Molina, nutricionista e orientadora do trabalho, trata-se do primeiro estudo longitudinal —que usa dados de indivíduos seguidos por longos períodos— a investigar tal associação no país. "As descobertas reforçam o papel da dieta na prevenção de doenças", afirma Molina.

Sobre os mecanismos por trás do elo, a principal hipótese é a alta concentração de sódio encontrada nesses alimentos. Apesar de desempenhar funções essenciais, inclusive ao sistema nervoso, extrapolar a quantia desse mineral favorece a retenção de água e, quanto maior o volume líquido na corrente sanguínea, maior a probabilidade de a pressão arterial subir.

"E há indícios de que a ingestão crônica e excessiva favorece a disfunção endotelial", relata Mendes. A pesquisadora refere-se ao revestimento celular envolvido na dilatação e relaxamento das artérias. Não bastasse o acúmulo de sódio, as carnes processadas costumam carregar gordura saturada, mais um nutriente que, em excesso, pode causar danos cardiovasculares.

Saindo das questões do coração, vale mencionar que o exagero, especialmente de embutidos —salsichas, linguiças, salames— está associado ao aumento no risco de câncer. "Existem evidências bem consolidadas, sobretudo em relação aos tumores de intestino", avisa a nutricionista Giuliana Modenezi, do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein.

Por tudo isso, não há recomendação de consumo segura. "A sugestão é degustar em eventos esporádicos, seja um pedaço de linguiça no churrasco ou um cachorro-quente na festa de aniversário", exemplifica Molina.